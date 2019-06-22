اليونيسكو ترصد مائة ألف دولار لتنفيذ دورات تدريبية

وضع مكتب اليونيسكو في الخرطوم خطة استراتيجية لتنفيذ دورات تدريبية في مجالات التعليم التقني والتقاني، بتمويل يقدر بمائة ألف دولار مقدم من وكالة التنمية الألمانية، ومن مخرجات المشروع تدريب 40 صحفياً وصحفية، بواقع 20 بكل ولاية.

وقال مسؤول قطاع التربية والمعلومات والإعلام بمكتب اليونيسكو بالخرطوم، د.أيمن محمد بابكر بدري، بحسب وكالة السودان الرسمية للأنباء “سونا”، إن التمويل لمكونات المشروع الذى بدأ يناير من العام الحالي، يهدف إلى الترويج الإعلامي لتغيير الصورة النمطية السالبة في أذهان الناس لأهمية التعليم المهني والتقني بالسودان، بالتركيز على ولايتي كسلا والقضارف.

وأضاف أن المشروع بدأ بتطوير رسائل تبث عبر الراديو والتلفزيون، بجانب عمل لمواصفات المدارس، والترويج وسط طلاب مدارس الثانوي والأساس، وعروض مسرحية للمستهدفين، وتوزيع مطبقات وفيديوهات ترويجية تلفزيونية، بجانب ملصقات بالبصات والمركبات السفرية.

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وأوضح بدري أن من مخرجات المشروع تدريب 40 صحفياً وصحفية، بواقع 20 بكل ولاية لكتابة المواضيع الصحفية حول الترويج للتدريب المهني والتعليم التقني عبر الصحف.

وأشار بدرى إلى أن هناك مشروعات أخرى ستنفذ من قبل المكتب لتطوير استراتيجيات مشتركة لتنظيم التدريب المهني والتقني والتقاني لعدد 90 خبيراً وطنياً وممثلين لخمسين جهة من الحكومة والمنظمات الطوعية والقطاع الخاص.

وقال إن مكتب اليونيسكو بالخرطوم ومنذ 2014 شرع فى مراجعة السياسات في مجال التدريب الفني والتقني بالتوافق مع جهات الاختصاص المختلفة بالسودان، مضيفا انه يهدف الى المساهمة في التنمية البشرية والإجتماعية.

وأشار الي إن التعليم المهني التقني والتقاني من القضايا الأساسية والاستراتيجيات المشتركة في الإطار القومي للاستفادة من مؤهلات خريجي المؤسسات التعليمية إلى جانب الانفتاح على سوق العمل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)