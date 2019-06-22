بالفيديو : تحالف أطباء الثورة ينشر رسالة من حسناء باكستانية للشعب السوداني

احتفت صفحة (تحالف أطباء الثورة السودانية) على مواقع التواصل الاجتماعي برسالة سجلتها فتاة من باكستان تضامناً مع الشعب السوداني حيث تم التعليق عليها بعبارة ( باكستانية ترسل رسالة تضامن مع الشعب السوداني).

الرسالة التي بثتها الحسناء الباكستانية و قدمتها باللغة المحلية وجدت تجاوباً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث علق عليها الكثير من المتابعين للصفحة باللغتين الانجليزية والعربية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)