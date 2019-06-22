التاريخ: 22-يونيو-2019
7 مشاهدة
أجتمع مدير عام الصندوق القومي للإمدادات الطبية المكلف د. عبدالرحمن الجعلي مع ممثلي المؤسسات العلاجية الخاصة وبحضور مدير إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم حيث هدف الاجتماع إلى تأمين احتياجات المؤسسات العلاجية الخاصة من الأدوية والمستهلكات الطبية.
وأكد مدير الصندوق أهمية الشفافية في التعامل مع هذه المؤسسات و طالب بالالتزام بتوجيهات الصندوق في تجهيز الطلبيات التي يحتاجونها وتصديقها من الجهات المختصة بالوزارة، وشدد الجعلي على ثبات سعر أدوية الإمدادات للمواطنين عبر المستشفيات بنفس سعر الإمدادات وقال إن هذا هدف الصندوق في دعم علاج المواطن.
من جانبه أكد مدير عام المؤسسات العلاجية الخاصة د. محمد عباس فوراوي أن النقاش في الاجتماع تم بكل شفافية مؤكداً أن هدف الجميع التسامي في خدمة المريض وأن 95% من أهداف الاجتماع تحققت.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الإمدادات الطبية تقف على تأمين الاحتياجات الدوائية بالمؤسسات العلاجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.