بالفيديو :(المخابرات المصرية تتصل بحميدتي) مقطع ساخر للكوميدي ترويس يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الكوميدي محمد عمر ترويس بالعودة إلى إنتاج ونشر فيديوهاته ومقاطعه الكوميدية ذات الصبغة السياسية الساخرة التي أشتهر بها خاصة في نقده اللاذع لحزب المؤتمر الوطني وشخصياته من خلال الشخصية النسائية (خالتي المؤتمر الوطني).

وكان الكوميدي ترويس قد نشر مؤخراً فيديو كوميدي بعد أحداث مجزرة فض الاعتصام يسخر فيه من التدخلات الخارجية في الشأن السوداني بعنوان (المخابرات المصرية تتصل بحميدتي) وذلك من خلال شخصية مصرية تطرح بعض البدائل لعملية فض الاعتصام منها إرسال بعض المصريين (الصعايدة) لفض الاعتصام (بالنبابيت) والعصي.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع المقطع الكوميدي الساخر داعين الممثل ترويس بمواصلة أعماله التي تشكل داعم رئيسي للثوار حيث كتب أحدهم قائلاً :(أنت وين عليك الله خليك قريب الوضع بقى زى الزقت) وكتب آخر :(محمد عليك الله اشتغل معانا شوية محتاجينك) بينما قال معلق آخر : (هههههها .تسلم يازوق .وينك من زمان .أضرب بيد من حديد).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)