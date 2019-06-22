رئيس لجنة الأمن بالمجلس العسكري يصل نيجيريا

استقبل فخامة الرئيس النيجيري محمد بخاري أمس الفريق أول ركن جمال الدين عمر إبراهيم عضو المجلس العسكري الإنتقالي رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس.

وتأتي زيارة عضو المجلس إلى نيجيريا في إطار سعي المجلس لتنوير الدول الشقيقة والصديقة بحقيقة مجريات الأحداث في السودان .

وقدم سيادته لرئيس نيجيريا الإتحادية شرحاً مفصلاً عن التطورات السياسية في البلاد منذ إندلاع الثورة السودانية في ديسمبر الماضي إلى إنحياز القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى إلى جانب خيار الشعب السوداني وما تلى ذلك من أحداث.

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وأكد “جمال” بحسب وكالة السودان للأنباء إلتزام ورغبة المجلس العسكري الإنتقالي في إحداث تحول ديموقراطي سلس عبر إنتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الإنتقالية وعكس دور المجلس كضامن لهذا الإنتقال .

من جانبه أكد فخامة الرئيس محمد بخاري متانة العلاقات بين البلدين والشعبين اللذين تربطهما علاقات وامتدادات بشرية وثقافية وروحية وقال إنه يبارك المساعي الجارية في الوقت الراهن للتوافق السياسي وتشكيل حكومة مدنية .

وعبر فخامته في هذا الخصوص عن إستعداد نيجيريا لإرسال وفد مساعي حميدة مختلط من الرسميين والشعبيين لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية كما أنه شخصياً وحكومته يلتزمون بتقديم المساعدة اللازمة للسودان لتحقيق الاستقرار السياسي المنشود .

وحمل سعادة الفريق أول ركن جمال الدين عمر تحاياه لرئيس وأعضاء المجلس العسكري الإنتقالي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)