أصدر اللواء الركن محمد خضر محمد حامد والي شمال كردفان المكلف قراراً بإعادة الرسوم الخاصة بمناطق تعدين الذهب بمحليتي سودري وجبرة الشيخ .
وأشار القرار إلى أنه يأتي بشأن إلغاء القرار رقم 60 لعام 2019م والخاص بتخفيض رسوم الحجر والجرارة بمناطق تعدين الذهب بمحليتي سودري وجبرة الشيخ حيث كانت خفضت إلى 50 بدلاً من 140 جنيهاً .
وأوضح القرار بحسب وكالة السودان للأنباء أنه يأتي عملاً بأحكام المادة 29 من دستور الولاية الانتقالي لعام 2005 تعديل 2017 . ووجه وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية ومحليتي سودري وجبرة الشيخ والشركة السودانية للموارد المعدنية والجهات ذات الصلة، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات تعيد قرار رسوم تعدين الذهب بشمال كردفان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.