تدريب (500) طفل في مجالات الكهرباء والحِدادة بجنوب كردفان

وجّهت حكومة ولاية جنوب كردفان مجلس رعاية الطفولة بالإهتمام بقضايا الأطفال ورعايتهم، في وقت أعلنت فيه عن تدريب (510) طفلاً في مجالات الحِدادة والبرادة والكهرباء.

وأكد اللواء رشاد عبدالحميد والي جنوب كردفان المكلف في تصريح بحسب (smc) خلال زيارته للمجلس مسؤولية الدولة تجاه الأطفال خارج الأسرة وتوفير التعليم والبيئة المناسبة لهم وضمان تمليكهم الوظائف فى مراحل الاستيعاب، مبيناً أن الأطفال يمثلون مستقبل البلاد وصُناع الغد الزاهر ولذلك الدولة تهتم بهم من أعلى مستوياتها .

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ومن جانبها قالت صافية عبدالرحيم الأمين العام للمجلس إنه تم تنظيم ورشة عمل لتدريب الأطفال، مشيرةً إلى تخريج (30) طفلاً في مجالات الحِدادة وإعادة تأهيل الإجلاس المدرسي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم .

يُذكر أن منظمة اليونسيف قسم حماية الأطفال قامت بتقديم نسبة (40%) من تكاليف التخريج بالمشاركة مع الحكومة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)