التاريخ: 22-يونيو-2019
13 مشاهدة
بلغ عدد المتقدمين لحج عام 1440هـ 41775 من كل ولايات السودان ، علماً بأن الحصة الكلية المقررة للسودان هى 32000 ألف خصص 6 آلاف منها فرص لوكالات السفر.
وبحسب وكالة السودان للأنباء فإن إجراء القرعة لاختيار الحجاج وفق العدد المقرر سيتم يوم غد الأحد عبر الوسائط الإعلامية القومية والولائية وسيتم إجراء القرعة فى كل ولايات السودان عدا ولايات شمال كردفان ، البحر الاحمر ،وسط دارفور ،غرب دارفور والتى ستجرى فيها القرعة يوم الاثنين 24-6 وتبدأ اجراءات دفع الرسوم فور انتهاء القرعة عبر بنك الخرطوم بفروعه المنتشرة فى كل ولايات السودان ومن ثم تبدأ مرحلة توعية وارشاد الحجاج بعد اكتمال المرحلة الإدارية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بدء إجراء قرعة المختارين للحج هذا العام بـ”الأحد” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.