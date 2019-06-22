بدء إجراء قرعة المختارين للحج هذا العام بـ”الأحد”

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بلغ عدد المتقدمين لحج عام 1440هـ 41775 من كل ولايات السودان ، علماً بأن الحصة الكلية المقررة للسودان هى 32000 ألف خصص 6 آلاف منها فرص لوكالات السفر.

وبحسب وكالة السودان للأنباء فإن إجراء القرعة لاختيار الحجاج وفق العدد المقرر سيتم يوم غد الأحد عبر الوسائط الإعلامية القومية والولائية وسيتم إجراء القرعة فى كل ولايات السودان عدا ولايات شمال كردفان ، البحر الاحمر ،وسط دارفور ،غرب دارفور والتى ستجرى فيها القرعة يوم الاثنين 24-6 وتبدأ اجراءات دفع الرسوم فور انتهاء القرعة عبر بنك الخرطوم بفروعه المنتشرة فى كل ولايات السودان ومن ثم تبدأ مرحلة توعية وارشاد الحجاج بعد اكتمال المرحلة الإدارية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)