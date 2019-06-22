إفتتاح مشروع مياه حوض قريضة أغسطس القادم

أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور أن العمل فى حوض قريضة شارف على مراحله النهائية وسيتم إفتتاحه فى أغسطس القادم، فى وقت أكدت فيه حرصها على إيجاد المزيد من مصادر المياه لمعالجة الشُح فى الإمداد المائي خلال العام .
وقال اللواء ركن هاشم خالد محمود والى جنوب دارفور المكلف بحسب (smc) إن الشركة التى تعمل على تنفيذ مشروع الحوض قطعت شوطاً بعيداً فى تنفيذ عملها وأن المشروع سيتم تسليمه مكتملاً في أغسطس القادم، مشيراً إلى أن الحوض سيُسهم فى توفير حوالي (45) الف متر مكعب من المياه للولاية مما سيعمل على حل مشكلة نُدرة المياه.
وأضاف محمود أن العام القادم سيشهد إنفراجاً كبيراً فى مشكلة المياه وستكون التغطية وصولاً للمحليات البعيدة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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