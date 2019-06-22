الجمارك تحبط عملية ثالثة لتهريب نقد أجنبي خلال أسبوع بمطار الخرطوم

التاريخ: 22-يونيو-2019
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أحبطت جمارك مطار الخرطوم أمس، العملية الثالثة خلال هذا الأسبوع لتهريب نقد أجنبي للخارج، وتمكّنت من توقيف أحد المُسَافرين بصَالة المُغادرة وبحوزته (1.065.500) ريال سعودي، إضافةً إلى (31) ألف درهم إماراتي.
وقال مدير جمارك الخرطوم العميد طارق عبد الحميد في تصريحاتٍ محدودةٍ، بحسب صحيفة الصيحة إنّ المُسافر حَاول تَهريب العُملات داخل ثلاث حقائب، وأكّد أنّ قُوّاته ستظل العين الساهرة لحفظ مُدّخرات البلاد والوقوف سَدّاً مَنيعاً أمام مُحاولات تهريب العُملات الصّعبة والذهب الى خارج البلاد، خَاصّةً وأنّ المطار يَتَمَتّع بشبكة مُراقبة إلكترونية تُمكِّنه من مُراقبة كل الصالات والتارمك، ولدى ضباط الجمارك خبراتٌ مُتراكمةٌ من خلال الفُرص التَّدريبيَّة المُتاحة لهم عبر دائرة التّدريب.
الخطوم (أخبار الخليج 365)
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