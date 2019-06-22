انقلاب عربة بوكس ووفاة شخصين في الحال

التاريخ: 22-يونيو-2019 فى : حوادث 53 مشاهدة Advertisements لقى شخصان مصرعهما إثر انقلاب العربة البوكس ووقع الحادث بربك بشارع النيل الأبيض ما بين جبل نمر وأثناء سير العربة إلا أن الطريق غير مسفلت وهذا ما أدى إلى وقوع العربة وانقلابها أربع مرات وهبت شرطة المرور السريع إلى مكان الحادث حسب صحيفة الدار، وقامت بحمل المصابين إلى المستشفى وعددهم ثلاثة وتوفى على الفور اثنان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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