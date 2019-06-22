مواطن يلقي مصرعه في حفل زفاف

التاريخ: 22-يونيو-2019
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تلقت شرطة محلية شندي بلاغاً من أحد المواطنين يقيم بمنطقة البسابير أفاد في بلاغه بأن بعض المتهمين قد تعدوا بالضرب على المجني عليه بالضرب بعصي مسببين له الجراح أسعف على إثرها إلى المستشفى إلا أنه توفى إلى رحمة مولاه لتقوم الشرطة بتعديل مادة الاتهام إلى المادة 130 من القانون الجنائي وتحويل الجثمان للمشرحة لتحديد أسباب الوفاة كما ألقت الشرطة حسب صحيفة الدار، القبض على المتهمين ومن خلال التحريات اتضح أن المشاجرة حدثت في حفل زفاف بالمنطقة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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