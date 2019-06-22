التاريخ: 22-يونيو-2019
163 مشاهدة
دونت شرطة محلية جنوب الجزيرة بلاغاً تقدم به أحد العاملين أفاد في بلاغه بأن متهمة تبلغ من العمر خمسين عاماً قد قامت بضرب حفيدها البالغ من العمر ثلاث سنوات أثناء لعبه بالمنزل بطوبة أسقطته أرضاً لتقوم بعد ذلك بإلقاء جثمان الطفل داخل مياه الصرف الصحي بالقرب من كمبو الدوحة وبإخطار الشرطة تم انتشال جثمان الطفل وتحويله للمشرحة لتحديد أسباب الوفاة وإلقاء القبض على الجدة المتهمة ووضعها في البلاغ المفتوح تحت المادة 130 من القانون الجنائي وتسليم جثمان الطفل لأسرته بغرض دفنه ومن خلال التحريات التي قامت بها الشرطة حسب صحيفة الدار، اتضح بأن الجدة المتهمة تعاني من اضطرابات نفسية قام على إثرها المحامي برفع التوصيات للنيابة لاتخاذ قرارها حول البلاغ.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر جدة تقتل حفيدها الطفل بطوبة بولاية الجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.