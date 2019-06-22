جدة تقتل حفيدها الطفل بطوبة بولاية الجزيرة

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دونت شرطة محلية جنوب الجزيرة بلاغاً تقدم به أحد العاملين أفاد في بلاغه بأن متهمة تبلغ من العمر خمسين عاماً قد قامت بضرب حفيدها البالغ من العمر ثلاث سنوات أثناء لعبه بالمنزل بطوبة أسقطته أرضاً لتقوم بعد ذلك بإلقاء جثمان الطفل داخل مياه الصرف الصحي بالقرب من كمبو الدوحة وبإخطار الشرطة تم انتشال جثمان الطفل وتحويله للمشرحة لتحديد أسباب الوفاة وإلقاء القبض على الجدة المتهمة ووضعها في البلاغ المفتوح تحت المادة 130 من القانون الجنائي وتسليم جثمان الطفل لأسرته بغرض دفنه ومن خلال التحريات التي قامت بها الشرطة حسب صحيفة الدار، اتضح بأن الجدة المتهمة تعاني من اضطرابات نفسية قام على إثرها المحامي برفع التوصيات للنيابة لاتخاذ قرارها حول البلاغ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)