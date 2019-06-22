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الشرطة تعثر على جزار قتيلاً بين قريتين

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التاريخ: 22-يونيو-2019

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الشرطة تعثر على جزار قتيلاً بين قريتين

أبلغ أحد المواطنين قسم شرطة جنوب الجزيرة حيث أفاد في بلاغه بعثوره على خاله الذي يعمل في مجال الجزارة مقتولاً وعليه آثار طعن بآلة حادة وذلك بين قريتي الشيك وود حمير.

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وبتلقي الشرطة للبلاغ حسب صحيفة الدار، تم تحريك عربة مسرح الحادث التي قام أفرادها بالوصول إلى مكان الجثمان واتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل الجثمان إلى المشرحة لتحديد أسباب الوفاة كما شرع أفراد المباحث في جمع المعلومات عن الجزار القتيل لمعرفة كافة تحركاته قبل الحادثة ومعارفه وذلك من أجل فك طلاسم غموض البلاغ ويتابع المتحري الإجراءات مع النيابة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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