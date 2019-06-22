اشتباك يؤدي لوفاة ثلاثة مواطنين

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تلقت شرطة ديم موسى بولاية البحر الأحمر بلاغاً من ملازم شرطة أفاد في بلاغه بأن اشتباكاً وقع بين قبيلتين وأدت المعركة إلى سقوط ثلاثة من القتلى وبعد تلقي البلاغ قامت شرطة البحر الأحمر باستنفار عدد كبير من قوات الشرطة إلى مكان الحادث تمت خلاله السيطرة على الموقف ونقل الجثث لتوقيع الكشف الطبي وإسعاف المصابين لتلقي العلاج ،كما أوقفت الشرطة عدداً من المتهمين من الجانبين حسب صحيفة الدار، وتتابع الشرطة تحت إشراف النيابة الأحداث لتهدئة الأمور عبر العقلاء من أفراد القبيلتين لحقن الدماء والاحتكام لصوت العقل والقانون.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)