التاريخ: 22-يونيو-2019 فى : حوادث 134 مشاهدة Advertisements دون قسم شرطة الأزهري شرق بلاغاً تحت المواد 139/174 من القانون الجنائي حيث أفاد راعي مواشي يقيم مشروع سوبا الزراعي أفاد في بلاغه بأن متهمين بإرشاده طعناه بمدية في يده اليمنى مسببين له الأذى الجسيم وقيدوه بحبل وسرقوا منه عدد ثلاثين رأس من الضأن والماعز قدرت قيمة المسروقات بمائة وخمسين ألف جنيه وتمكنا من الهروب إلى جهة غير معلومة وذلك بمشروع سوبا الزراعي وقامت على إثره الشرطة حسب صحيفة الدار، بإسعاف المجنى عليه لتلقي العلاج وإخطار شعبة المباحث للقبض على المتهمين واسترداد المسروقات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تقييد راعي مواشي بالحبال وسرقة الخراف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.