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مجهولاً يطعن أحد المواطنين في صدره مسبباً وفاته

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تحقق شرطة طيبة الأحامدة ببحري في وقائع البلاغ المفتوح تحت المادة 130 من القانون الجنائي وذلك على إثر البلاغ الذي تقدم به أحد العمد أفاد في بلاغه بأن مجهولاً طعن أحد المواطنين في صدره مسبباً وفاته قامت على إثرها الشرطة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

 وأفاد الشاكي في إفاداته للشرطة حسب صحيفة الدار، بأنه كان متواجد بالقرب من منزله وشاهد أطفالاً يركضون وهم فزعين وعند اقترابه من إحدى الركشات عثر بداخلها على شخص مطعون وذلك بالقرب من ميدان الترسانة كما عثر على مبلغ مالي وجهاز موبايل ويتابع أفراد المباحث بالقسم ومحلية بحري إجراءات البلاغ للقبض على مرتكبي الحادثة وسط متابعة من مدير محلية بحري ورئيس قسم شرطة طيبة الأحامدة.

 وقامت الشرطة بتحويل الجثمان إلى المشرحة لتحديد أسباب الوفاة وتسليم الجثمان لأسرته بعد اكتمال الإجراءات القانونية. 

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