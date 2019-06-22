نيجيريا تؤكد استعدادها لإرسال وفد مساعٍ للسودان

عبر الرئيس النيجيري، محمد بخاري، عن استعداد بلاده لإرسال وفد مساعٍ حميدة مختلط من الرسميين والشعبيين، لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية في السودان، مؤكداً أنه وحكومته ملتزمون بتقديم المساعدة اللازمة للسودان لتحقيق الاستقرار السياسي المنشود.

واستقبل بخاري، يوم الجمعة، عضو المجلس العسكري الانتقالي رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس، الفريق أول ركن جمال الدين عمر إبراهيم، وتأتي الزيارة لنيجيريا في إطار سعي المجلس لتنوير الدول الشقيقة والصديقة بحقيقة مجريات الأحداث بالسودان.

وقدم إبراهيم لرئيس نيجيريا الاتحادية شرحاً مفصلاً عن التطورات السياسية في البلاد منذ اندلاع الثورة السودانية في ديسمبر الماضي إلى انحياز القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى إلى جانب خيار الشعب السوداني، وما تلا ذلك من أحداث.

وأكد ابراهيم التزام ورغبة المجلس العسكري الانتقالي في إحداث تحول ديموقراطي سلس عبر انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية، وعكس دور المجلس كضامن لهذا الانتقال.

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من جانبه، أكد الرئيس محمد بخاري متانة العلاقات بين البلدين والشعبين اللذين تربطهما علاقات وامتدادات بشرية وثقافية وروحية.

وقال إنه يبارك المساعي الجارية في الوقت الراهن للتوافق السياسي وتشكيل حكومة مدنية.

وعبر في هذا الخصوص عن استعداد نيجيريا لإرسال وفد مساعٍ حميدة مختلط من الرسميين والشعبيين، لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية، كما أنه شخصياً وحكومته يلتزمون بتقديم المساعدة اللازمة للسودان لتحقيق الاستقرار السياسي المنشود.