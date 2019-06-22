الحرية والتغيير :وثيقة الوسيط الاثيوبي تخضع للنقاش

وأضاف البيان أن هذه الوثيقة “تخضع الآن للنقاش داخل أجهزة قوى إعلان الحرية والتغيير التي ستلتقي الوسيط الإثيوبي السبت لعكس موقفها من المقترح”.
وكانت المفاوضات قد توقفت بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بسبب الأحداث التي صاحبت فض اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في الثالث من يونيو الماضي وسقط خلالها عشرات القتلى وسط المحتجين. ولا يزال قادة الاحتجاجات متشددين بموقفهم حول نقاط كانوا اتفقوا عليها مع العسكريين قبل تعليق المفاوضات، كأن يكون ثلثا عدد أعضاء البرلمان الانتقالي من “قوى إعلان الحرية والتغيير”. واتفق الطرفان على أن تكون مدة المرحلة الانتقالية ثلاث سنوات يليها نقل الحكم إلى سلطة مدنية.
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