المشير حفتر يستقبل المبعوث الأممي بمقر القيادة العامة في الرجمة

إستقبل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر اليوم السبت الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الرجمة.
الجانبين تطرقا وفقاً لتغريدة نشرتها البعثة الاممية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” الى الأسباب التي أدت الى اندلاع الاشتباكات القائمة حالياً والى الوضع الإنساني في طرابلس.
وبحث المشير حفتر وسلامة سبل الإسراع في الانتقال لمرحلة الوصول الى حل سياسي.
كان من المقرر عقد مؤتمر صحفي لكن تم إلغاؤه وتوجه بعدها المبعوث الاممي الى تونس.
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