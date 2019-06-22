اتحاد أصحاب العمل يحذر من ندرة السلع واستمرار ارتفاع الأسعار

دعا أمين السياسات باتحاد أصحاب العمل، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية “سمير أحمد قاسم” لسرعة الوصول إلى اتفاق سياسي بين كافة الأطراف السياسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد، وحذر من حدوث ندرة في السلع واستمرار ارتفاع الأسعار.

وقال “سمير” في تصريح لـ(وكالة السودان للأنباء) أمس، إنه لا يمكن التخطيط للتنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي دون الوصول لاتفاق لحل أزمة البلاد، ،لافتاً إلى أن تحسن الوضع الاقتصادي يرتبط بالاستقرار السياسي والأمني في البلاد.

وحذر “قاسم” من حدوث ندرة في السلع، واستمرار ارتفاع الأسعار، وقال: (نخشى أن تكون هناك ندرة في السلع مما ينعكس على زيادة معاناة الشعب السوداني). وأضاف إن عدم استقرار سعر الصرف أدى إلى تحفظ شديد من قبل المستوردين، كما أن هناك تحفظاً أيضاً من قبل المستثمرين.

ووصف الوضع الاقتصادي الراهن بالسيئ، واستطرد قائلاً: (إننا نعتقد أن معالجة الوضع الاقتصادي وجذب الاستثمارات ووفرة السلع لا تتحقق إلا بالاستقرار السياسي والأمني).

وقال “سمير”: (عقدنا اجتماعين مع المجلس العسكري لإبداء وجهات النظر والوصول لحلول للأزمة الاقتصادية في البلاد) ،لافتاً لأن البلاد تمر بمتغيرات كبيرة يجب التعامل معها بحرص شديد للخروج إلى بر الأمان، وأضاف إنه لابد من الوصول لاتفاق سياسي شامل لكل الأطراف والمكونات السياسية لتحقيق الاستقرار في البلاد.