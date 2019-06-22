مدرب كينيا عن مواجهة الجزائر: لا يوجد مستحيل في كرة القدم

قال سيباستيان ميني، المدير الفني لمنتخب كينيا، إنه يشاهد الجزائر منذ فترة طويلة جدا وأنه سيسعى للفوز عليهم في لقاء الغد مشددا على أن كل شيء متوقع في كرة القدم.

وأعرب سيباستيان عن استغرابه الشديد لإشادة المدير الفني الجزائري جمال بلماضي، بدفاع كينيا فقط مشددا أنه شيء جيد أن يري مدرب الجزائر، الدفاع بشكل جيد ولكن إذا لم ير هجوم كينيا فسيراه في لقاء الغد.

ووفقا لصحيفة "الخبر"، الجزائرية، شدد المدير الفني لمنتخب كينيا علي أنه تفاجأ بلاعبي كينيا عندما تولي المسؤولية وحالة الالتزام لديهم إلي جانب طموحهم وأنهم جاءوا لفعل شيء في هذه البطولة.

وأكد، أنه "سيسعي للفوز على الجزائر للمنافسة على التأهل عن المجموعة الصعبة التي تضم أيضا السنغال وتنزانيا، وأكد أن كرة القدم لا تعرف المستحيل".

من جهة أخرى أكد قائد فريق كينبا فيكتور وانياما: "سنقاتل فوق الميدان من أجل الفوز وجاهزون للمباراة، أعرف محرز جيدا ولا نخشى أحدا".

وينافس الجزائر في المجموعة الثالثة مع السنغال وكينيا وتنزانيا على ملعب الدفاع الجوي.