مصر.. انتحار طالبة ثانوية عامة بسبب "اكتئاب الامتحانات"

انتحرت طالبة بالثانوية العامة في مصر، اليوم، بتناول مبيد حشري، بعدما شعرت بالفشل والاكتئاب من الامتحانات.

تلقت الشرطة المصرية، إخطارًا بانتحار "هوايد.ع.ش"، 19 عاما، طالبة بالثانوية العامة، نتيجة تناولها مبيد حشري.

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تبين من التحريات الأولية، أن الطالبة شعرت بالفشل في الامتحانات، فأصيبت بحالة اكتئاب، دفعتها للتخلص من حياتها بتناول مبيد حشري.