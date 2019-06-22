ترامب يهدد باعتقال مهاجرين

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، إن سلطات الهجرة الأمريكية ستعتقل المهاجرين الذين يتحدون المحاكم بالبقاء في البلاد رغم صدور أوامر بعودتهم إلى بلدانهم.

وكتب ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن هؤلاء الأشخاص "انتهكوا القانون بمجيئهم إلى البلاد، وبقائهم فيها الآن".

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وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن سلطات الهجرة والجمارك الأمريكية تقوم حاليًا بالتحضير لتنفيذ عمليات دهم في المدن الكبرى خلال مطلع الأسبوع الجاري، وذلك بعد أن أعلن ترامب عن سياسة جديدة تستهدف المهاجرين غير الشرعيين".

ويتوقع أن تقوم وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة باعتقال وترحيل آلاف من المهاجرين وأسرهم في عشر مدن حول البلاد اعتبارًا من يوم غد الأحد، حسب المصدر نفسه.