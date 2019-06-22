"العسكري" يشكر مصر والسعودية والإمارات على المساعدات الإنسانية للسودان

قدم نائب المجلس العسكري السوداني الانتقالي الحاكم الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) الشكر لكل من السعودية ومصر والإمارات. وحسب "العربية" السعودية قال الفريق حميدتي: "أشكر السعودية والإمارات حكومة وشعبا على ما قدمتاه للسودان". وأضاف: "السعودية والإمارات ومصر قدمت مساعدات للسودان دون التدخل في شؤونه". Advertisements ومن ناحية أخرى قال حميدتي إن "قوات الدعم السريع السودانية تحارب الإرهاب والهجرة غير الشرعية". وأضاف نائب رئيس المجلس: "نريد حكومة تسيير أعمال لحين إجراء انتخابات في السودان". وقال الفريق حميدتي إن البنية التحتية والخدمات في السودان من أولويات المجلس العسكري".

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