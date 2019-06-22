حميدتي: البنية التحتية وخدمات المواطنين من أولويات المجلس العسكري

أكد نائب رئيس المجلس العسكري في السودان محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي"، إن البنية التحتية والخدمات في السودان من أولويات المجلس العسكري. وأوضح "حميدتي" خلال خطاب جماهيري منعقد الآن بالعاصمة السودانية الخرطوم، أن قوات الدعم السريع السودانية تحارب الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

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