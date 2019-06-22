قال الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، السبت، إن انحياز المجلس العسكري للثورة كان انحياز صادق وبلا أجندة.
وأكد دقلو، في كلمته أمام مؤتمر شعبي حاشد بالعاصمة الخرطوم، أن حزب المؤتمر الوطني لن يشارك في الانتخابات، مشيرا إلى أهمية تشكيل حكومة تسيير أعمال لحين إجراء الانتخابات.
ووجه دقلو الشكر إلى الإمارات والسعودية ومصر حكومة وشعبًا على وقوفهم إلى جوار السودان.
ولفت خلال كلمته إلى الدور الحيوي الذي تؤديه قوات الدعم السريع السودانية في مجال محاربة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيس "العسكري السوداني": انحيازنا للثورة صادق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.