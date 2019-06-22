أخبار لا تفوتك| اعتراف لـ"البشير".. ورسائل لـ"حميدتي" (موجز)

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:



ماذا قال "البشير" عن مقتل المتظاهرين قبل رحيله؟

تبرأ الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، من إعطاء تعليمات بقتل المتظاهرين ، لدى استجوابه بواسطة وكلاء نيابة بشأن قتل المتظاهرين وما ذكره في خطاب جماهيري في حولية بمنطقة الكريدة بولاية النيل الأبيض حول مقتل الطبيب بابكر في منطقة بري ، مؤكدا أنه تلقى تقارير أمنية واتضح له أنها كانت مغلوطة، وأن الأمن هو من يقدر الأوضاع.

ونقلت صحف محلية عن رئيس هيئة الدفاع عن البشير، المحامي محمد حسن الأمين، قوله، إنه حتى هذه اللحظة لا توجد قضية أو تهم وجهت للبشير بشأن مقتل المتظاهرين، واعتبر ما ورد على لسان البشير من مصادر نيابية بشأن استجوابه حديث مقصود به إثارة زوبعة إعلامية.

من جهته قال عضو هيئة الدفاع عن البشير المحامي هاشم أبوبكر الجعلي: “قابلنا البشير وقال لنا لم توجه له تهمة بقتل المتظاهرين، وأضاف: “حتى وإن صح ذلك فإن البشير كان رئيسا وليس قائدا ميدانيا وبالتالي لا يمكن أن يوجه بقتل أو بضرب المتظاهرين لأن هناك أجهزة مختصة بفض الشغب والتصدي للتظاهرات وغيرها من الأعمال والنشاط غير القانوني والجهات المختصة هي الشرطة في المقام الأول ثم جهاز الأمن”.

وكان نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، محمد حمدان دقلو حميدتي، كشف عن طلب البشير بشأن إبادة ثلث الشعب السوداني. وطبقا لصحيفة “الانتباهة” السودانية، فقد قال حميدتي: “إنه في إطار التشاور مع الرئيس السابق للخروج من الأزمة ذكر لنا أننا مالكية، والمالكية يبيحون إبادة ثلث الشعب ليعيش البقية في أمان وعزة”.

وتعتبر هذه المرة الثانية، التي يعلن فيها هذا الحديث حول طلب البشير، حيث كشف الصحفي السوداني، عثمان ميرغني، عن كون هذا الطلب هو ما دفع قادة الجيش السوداني لخلع الرئيس السابق عمر البشير.

جامعة مصرية تفتح أبوابها للطلاب السودانيين الراغبين فى التحويل

قررت جامعة أسيوط المصرية فتح أبواب الجامعة للطلاب السودانيين الراغبين فى التحويل إليها لاستكمال دراستهم بها، وذلك دعما لشعب السودان الشقيق ومراعاةً لما يمر به من ظروف سياسية استثنائية قد تعيق انتظام الدراسة بالجامعات السودانية.

وقال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط والمشرف على كلية الطب أن هذا القرار يأتي للرد علي استفسارات العديد من الطلاب السودانيين التي وردت للجامعة ممن أعربوا عن رغبتهم فى التحويل إليها وخاصةً من الملتحقين بكليات الطب بمختلف الجامعات السودانية.

وأكد الدكتور الجمال في بيان اليوم - السبت - أن الطاقة الاستيعابية بكلية الطب بالجامعة تتسع لاستقبال الطلاب الوافدين من السودان لاستكمال دراستهم وذلك بعد استيفاء إجراءات وشروط التحويل وفقاُ للوائح المطبقة بالجامعة والتى تتشابه فى مجملها مع تلك المطبقة بالجامعات السودانية.

وعن التيسيرات التى تقدمها الجامعة للطلاب الوافدين، أكد رئيس الجامعة حرص إدارة الجامعة على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة لكافة الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات العربية والأفريقية من الدارسين بجامعة أسيوط فى المرحلتين الجامعية والدراسات العليا والتى تتضمن تيسيرات فى سداد الرسوم وتوفير مظلة للرعاية الصحية وفرص للإقامة بالمدينة الجامعية والتمتع بالوحدات والمرافق العلمية والبحثية وكذلك الرياضية والترفيهية التابعة للجامعة مع مراعاة الصعوبات السياسية والاقتصادية التي تمر بها بعض الدول الشقيقة فى المنطقة العربية والتي تستدعي تقديم تيسيرات خاصة لطلابهم الوافدين تساويهم فى كثير من المزايا بنظرائهم من الطلاب المصريين وفقًا للقرارات المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن.

ومن جانبه، أوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن إجراءات التحويل تبدأ بتقديم طلب لإدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي للتحويل بجامعة أسيوط ثم تقديم الشهادات الدراسية إلى الإدارة العامة لشئون التعليم بالجامعة والتى تتضمن بيان الحالة الدراسية موضحا به الدرجات، وشهادة من جامعته المحول منها تفيد قيد الطالب الجامعي وأحقيته فى القيد بالعام التالي وإفادة بالمحتوى العلمي للمواد الواردة فى بيان الحالة وذلك لإجراء معادلة للمواد الدراسية وتحويل الطالب للفرقة الدراسية الملائمة لما قام بدراسته سابقًا.

الحركة الاحتجاجية تلتقي الوسيط الإثيوبي

يلتقي ممثلون عن حركة الاحتجاج في السودان الوسيط الاثيوبي، لمناقشة وثيقة لتحديد الخطوط العريضة لعملية الانتقال السياسية، بحسب بيان لـ"قوى إعلان الحرية والتغيير".

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وأعلن تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، أنه تسلم الوثيقة التي تمثّل "مقترحاً لوثيقة اتفاق إعلان مبادئ حول الترتيبات الانتقالية".

وبعد أشهر من تظاهرات أدت إلى إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل (نيسان)، يبقى السودان في حالة نزاع بين المجلس العسكري الانتقالي الذي يدير البلاد وبين القوى الأساسية للحركة الاحتجاجية.

وأكدت قوى إعلان الحرية والتغيير في البيان أن الوثيقة التي تلقتها من الوسيط الاثيوبي قائمة على "حصيلة مشاوراته معنا ومع المجلس العسكري".

وأضاف البيان أن هذه الوثيقة "تخضع الآن للنقاش داخل أجهزة قوى إعلان الحرية والتغيير التي ستلتقي الوسيط الإثيوبي محمود درير يوم غد السبت لعكس موقفها من المقترح".

وانهارت المفاوضات بين العسكريين في الحكم والمتظاهرين، الهادفة إلى تحديد مستقبل البلاد، منذ 20 مايو (أيار).

ولا يزال قادة الاحتجاجات متشددين بموقفهم حول نقاط كانوا اتفقوا عليها مع العسكريين قبل تعليق المفاوضات.

حميدتي: انحياز قوات الدعم السريع كان صادقًا ومن دون أجندة

ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل، نقلًا عن نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، قوله إن انحياز قوات الدعم السريع كان صادقًا ومن دون أجندة.

حميدتي: المجلس العسكري لا يتمسك بالسلطة

قال نائب رئيس المجلس العسكري في السودان محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي"، إن المجلس لا يتمسك بالسلطة، مؤكدًا أن قوات الدعم السريع جزء من القوات المسلحة.

المجلس العسكري: مصر والسعودية قدموا مساعدات للسودان دون التدخل في شؤونه

أكد نائب رئيس المجلس العسكري في السودان محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي"، أن المجلس يستمد قوته من الدعم الشعبي.

وأوضح "حميدتي" خلال مؤتمر صحفي، أن السعودية والإمارات ومصر قدموا مساعدات للسودان دون التدخل في شؤونه.

المجلس العسكري: نستمد قوتنا من الدعم الشعبي

أكد نائب رئيس المجلس العسكري في السودان محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي"، أن المجلس يستمد قوته من الدعم الشعبي، وتابع "حميدتي" خلال إلقاء كلمته في مؤتمر شعبي، انحيازنا للثورة صادق وبلا أجندة.