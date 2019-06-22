ريال مدريد "نسائي" لأول مرة بالتاريخ.. والسعر مذهل

لن يكتفي الرئيس فلورنتينو بيريز بتطوير نادي ريال مدريد الرجالي فقط، بل ستشمل خطته المقبلة لتأسيس فريق "ملكي" للنساء.

ووفقا لصحيفة "ماركا"، ستشهد بطولة الليغا النسائية فريقا جديدا الموسم المقبل، وهو ريال مدريد للنساء، وذلك بعد اتفاق أبرمه بيريز مع نادي تاكون، لشراء "مكانه" بالدوري.

وقالت الصحيفة إن عملية شراء الفريق بأكمله ستكلف بيريز أقل من نصف مليون يورو، وهو أقل من راتب شهر واحد لنجم ريال مدريد الجديد إيدين هازارد (يتقاضى 900 ألف يورو شهريا).

ولم يملك ريال مدريد فريقا نسائيا حتى الآن، ولكن مع تطور كرة القدم النسائية أصبحت فكرة الفريق النسائي من الخطط المطروحة للعملاق الإسباني.

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واستغل بيريز العلاقة "الوثيقة" التي تربط نادي "تاكون" النسائي بريال مدريد، لشراء الفريق تحت اسم ريال مدريد، عوضا عن بدء فريق جديد من الصفر.

وتشهد كرة القدم النسائية تطورا كبيرا في أوروبا، خاصة في ألمانيا وفرنسا وإنجلترا، الدول التي سيطرت على ألقاب دوري أبطال أوروبا النسائي الذي انطلق بشكله الجديد موسم 2009-2010.

وتمتلك الفرق الكبرى في إسبانيا، مثل برشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا وإشبيلية، أندية في الدوري النسائي، الأمر الذي دفع بيريز للمشاركة، وكسر "هيمنة" غريمه أتلتيكو مدريد، الذي توج بلقب الدوري الإسباني النسائي للأعوام الثلاثة الماضية.