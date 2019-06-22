أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باجتماع الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة مع المشير خليفة حفتر اليوم في منطقة الرجمة شرقي مدينة بنغازي لبحث النزاع الليبي.
وذكرت البعثة أنه تم التطرق إلى الأسباب التي أدت إلى اندلاع الاشتباكات القائمة حاليا في البلاد، وإلى الوضع الإنساني في طرابلس وسبل الإسراع في الانتقال إلى مرحلة الوصول إلى حل سياسي.
ومنذ مطلع أبريل الماضي، تشهد ضواحي العاصمة الليبية طرابلس معارك بين قوات "الجيش الوطني" بقيادة حفتر، الذي أعلن هجوما على عاصمة البلاد من أجل طرد "المليشيات الإرهابية"، والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا).
واحتدمت الأيام الأخيرة المعارك بين الطرفين للسيطرة على مطار طرابلس الدولي الذي سبق أن بسطت قوات حفتر سيطرتها عليه.
وقبل أيام، وردت تقارير عن دخول القوات الموالية لـ"الوفاق" إلى الجزء الجنوبي من مطار طرابلس الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الأممي إلى ليبيا يجتمع مع حفتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.