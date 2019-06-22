المجلس العسكري: مصر والسعودية قدموا مساعدات للسودان دون التدخل في شؤونه

أكد نائب رئيس المجلس العسكري في السودان محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي"، أن المجلس يستمد قوته من الدعم الشعبي. وأوضح "حميدتي" خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن، أن السعودية والإمارات ومصر قدموا مساعدات للسودان دون التدخل في شؤونه.

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