الهند تغيير مسارات رحلاتها الجوية لتفادي الإرهاب الإيراني

أعلنت المديرية العامة للطيران المدني في الهند في تغريدة على تويتر أن كل شركات الطيران الهندية قررت وبالتشاور معها تفادي جزء من المجال الجوي الإيراني لضمان سلامة الرحلات الجوية والركاب. وأضافت المديرية أن كل شركات الخطوط الجوية الهندية ستحول مسار الرحلات وفقا لذلك.

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