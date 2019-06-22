المجلس العسكري: نستمد قوتنا من الدعم الشعبي

أكد نائب رئيس المجلس العسكري في السودان محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي"، أن المجلس يستمد قوته من الدعم الشعبي. وتابع "حميدتي" خلال إلقاء كلمته في مؤتمر شعبي، انحيازنا للثورة صادق وبلا أجندة.

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