عاجل.. حميدتي: انحياز قوات الدعم السريع كان صادقًا ومن دون أجندة

السبت 22/يونيو/2019 - 05:10 م اخبار الخليج 365 ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل، نقلًا عن نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، قوله إن انحياز قوات الدعم السريع كان صادقًا ومن دون أجندة. تعليقات Facebook تعليقات اخبار الخليج 365 365

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