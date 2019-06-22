السوق السوداء .. صعود كبير في سعر الدولار و اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني

نستعرض معكم عبر موقع الراكوبة نيوز مؤشر سعر صرف الدولار و أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم خلال تعاملات اليوم السبت 22 يونيو 2019م في كلًا من السوق الموازي و البنك السوداني المركزي (السعر الرسمي) . اسعار العملات في السوق السوداء : دولار امريكي 68.00 جنيها ريال سعودي 18.00 جنيها درهم اماراتي 19.10 جنيها Advertisements سعر الدولار الرسمي 45.00 جنيه اليورو 76.50 جنيه الجنيه الاسترليني 85.00 جنيه ريال قطري 18.60 جنيه الجنيه المصري 3.90 جنيه

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