عاجل.. واشنطن تتجه لفرض عقوبات إضافية على إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تدرس إمكانية فرض عقوبات إضافية ضد إيران، تهدف إلى منعها من الحصول على أسلحة نووية.
وقال ترامب، وفقاً لما ورد عن "سكاي نويز عربية"، ان بلاده تأمل أن يتمتع النظام الإيراني بالذكاء الكافي لمراعاة مصالح شعبه.
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