قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، السبت، تأجيل الدعوى المطالبة بغلق المقر الإداري لقناة "بى بى سى" لجلسة 10 يوليو المقبل.
كان أحد المحامين أقام دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطالب بغلق مقر "بى بى سى" في القاهرة، مستندًا على نشرها أخبارًا كاذبة وعارية عن الصحة، وتحريضها ضد مؤسسات الدولة المصرية، وتسببها في إثارة الفتن وتهديد السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية.
وكشفت الدعوى المُقيدة برقم 30 لسنة 2019 مستعجل محكمة القاهرة الاقتصادية، أن الشاكي فوجئ في الأيام القليلة الماضية أن قناة BBC تنتهج سلوكًا مخالفًا في مجال عملها.
وأضافت الدعوى أنه تبين من فحص تراخيص العقار 160 كورنيش النيل بالعجوزة "برج المعتز" الكائن به مقر "بى بى سى" بالطابق الثالث والصادر برقم 3411976 من حى العجوزة للدكتور محمد محمد رجب ببناء بدروم +أرضى+12 دور متكرر، أن الترخيص صادر ببناء فندق سياحي وليس عقار سكني أو مبنى إدارى وأن مقر القناة بالتحديد هو المكان المخصص لمطعم الفندق، الأمر الذي يتم فحصه حاليًا من جانب محافظ الجيزة لاتخاذ اللازم قانونًا تجاه تلك المخالفة الجسيمة مع القناة ومالك العقار.
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل دعوى غلق مقر قناة "بي بي سي" لـ10 يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.