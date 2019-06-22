"العسكري السوداني": نيجيريا مستعدة لإرسال وفد "مساعي حميدة"

أعلن المجلس العسكري السوداني، السبت، أن نيجيريا مستعدة لإرسال وفد "مساعي حميدة"، إلى بلاده بهدف تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس النيجيري، محمد بخاري، رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري السوداني، جمال عمر، الجمعة، بالعاصمة بوجا، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وقالت الوكالة إن بخاري عبر عن استعداد بلاده لإرسال وفد مساعي حميدة مختلط من رسميين وشعبيين، إلى السودان لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية.

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ونقلت الوكالة الرسمية أن عضو المجلس العسكري عمر يزور نيجيريا، في إطار سعي المجلس العسكري لإطلاع الدول الشقيقة بحقيقة مجريات الأحداث في السودان.

وفي 11 أبريل/ نيسان الماضي، عزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأعقبت ذلك تطورات متسارعة، تلخصت في مطالبات بتسليم السلطة للمدنيين، قبل فض اعتصام أمام مقر الجيش بالخرطوم، في انتهاك حمّلت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، مسؤوليته للمجلس العسكري، فيما نفى الأخير أي دور له في ذلك.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.