تدريب 500 طفل سوداني في مجالات الكهرباء والحِدادة

وجّهت حكومة ولاية جنوب كردفان مجلس رعاية الطفولة بالإهتمام بقضايا الأطفال ورعايتهم، في وقت أعلنت فيه عن تدريب (510) طفلاً في مجالات الحِدادة والبرادة والكهرباء.
وأكد اللواء رشاد عبدالحميد والي جنوب كردفان المكلف في تصريح لـ (smc) خلال زيارته للمجلس مسؤولية الدولة تجاه الاطفال خارج الاسرة وتوفير التعليم والبيئة المناسبة لهم وضمان تمليكهم الوظائف فى مراحل الاستيعاب، مبيناً أن الأطفال يمثلون مستقبل البلاد وصُناع الغد الزاهر ولذلك الدولة تهتم بهم من أعلي مستوياتها .
ومن جانبها قالت صافية عبدالرحيم الأمين العام للمجلس أنه تم تنظيم ورشة عمل لتدريب الاطفال، مشيرةً الي تخريج (30) طفلاً في مجالات الحِدادة وإعادة تأهيل الإجلاس المدرسي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم .
يُذكر أن منظمة اليونسيف قسم حماية الاطفال قامت بتقديم نسبة (40%) من تكاليف التخريج بالمشاركة مع الحكومة .
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