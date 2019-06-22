محمود عباس..صفقة العصر..لن تمر ونرفض استلام أموال المقاصة منقوصة

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الخليج 365:
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في افتتاح اجتماع اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني ان “صفقة العصر” لا يمكن أن تمر لأنها تنهي القضية الفلسطينية.
وقال عباس في مقطع فيديو من الجلسة، “لن نحضر ورشة المنامة والسبب أن بحث الوضع الاقتصادي لا يجوز قبل أن يكون هناك وضع سياسي”.
كما أكد عباس على موقف القيادة الفلسطينية القاضي برفض استلام أموال المقاصة منقوصة من الاسرائيليين.
وأضاف “مستعدون للحوار مع الإسرائيليين في كل المواضيع المعلقة بيننا وبينهم”، ولكن بعد أن يقوموا بدفع جميع الأموال التي تم اقتطاعها.
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