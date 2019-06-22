الرئيس الروسي..يوقع مرسوم رئاسي يمنع رحلات الطيران الروسي إلى جورجيا

شهاب محمد - الخرطوم - أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وقع مرسوما “حول إجراءات معينة لتوفير الأمن القومي لروسيا الاتحادية” والمرسوم يخص جورجيا.

وقال الكرملين في بيان: “الرئيس فلاديمير بوتين وقع مرسوما “حول إجراءات معينة لتوفير الأمن القومي لروسيا الاتحادية وحماية المواطنين الروس من الأفعال الإجرامية وغيرها من الأعمال غير القانونية”.

وأشار البيان إلى أنه بموجب المرسوم “الهيئات الاتحادية لسلطة الدولة وهيئات سلطة الدولة للأقاليم الروسية والهيئات الحكومية الأخرى وهيئات الحكم الذاتي والشخصيات الاعتبارية والمنظمات والأفراد الخاضعة للتشريعات الروسية، يحظر ابتداء من 8 يوليو 2019 على شركات الطيران الروسية مؤقتًا إجراء النقل الجوي (بما في ذلك النقل التجاري) للمواطنين من أراضي روسيا الاتحادية إلى أراضي جورجيا”.

وأضاف البيان أن المرسوم “يوصي منظمي الرحلات السياحية ووكلاء السفر خلال فترة الحظر المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذا المرسوم، بالامتناع عن بيع المواطنين المنتجات السياحية التي توفر النقل (بما في ذلك التجاري) للمواطنين من أراضي روسيا الاتحادية إلى أراضي جورجيا”.

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ويوعز المرسوم إلى “الحكومة الروسية… باتخاذ تدابير لضمان عودة مواطني روسيا الاتحادية المقيمين في أراضي جورجيا مؤقتًا، إضافة إلى أمتعتهم إلى روسيا”.

كما يوعز المرسوم إلى “وزارة الخارجية الروسية، إلى جانب الهيئات والمنظمات التنفيذية الفيدرالية المعنية الأخرى، التنسيق مع السلطات الجورجية لحل القضايا المتعلقة بضمان سلامة مواطني روسيا وعودتهم إلى بلادهم”.

وكان متطرفون جورجيون قد هاجموا عضو مجلس الدوما الروسي سيرغي غافريلوف، خلال وجوده في عاصمة جورجيا تبليسي.