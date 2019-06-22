تفاصيل تقرير كالامار حول قتل خاشقجي.. القحطاني لم يُحاكم

الخليج 365:

تناولت وسائل إعلام تركية السبت، تفاصيل التقرير الذي أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء أنييس كالامار، بشأن جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

فإن تقرير الأمم المتحدة وثّق عدم محاكمة السعودية للمتهم الأبرز في القضية سعود القحطاني، والذي كان يشغل مستشارا لولي العهد محمد بن سلمان، إلى جانب شخصيات أخرى كانت ضمن فريق الاغتيال.

وأورد التقرير الأممي أسماء المتهمين الـ11 الذين أعلنت النيابة العامة السعودية عن مثولهم للمحاكمة، لعلاقتهم بجريمة قتل خاشقجي، وهم “فهد البلوي ووليد الشهري وتركي الشهري وماهر مطرب وصلاح الطبيقي ومنصور عثمان ومحمد الزهراني ومصطفى المدني وسيف القحطاني وأحمد عسيري ومفلح المصلح”.

وبحسب الصحف التركية، فإن المحاكمات خلت من “سعود القحطاني” وكذلك القنصل العام السعودي بإسطنبول محمد العتيبي، الذي شارك في تخطيط وتنفيذ الجريمة، إضافة إلى 6 أشخاص آخرين من فريق الاغتيال، الذي توصلت إليه التحقيقات التركية.

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وأشارت إلى أن “شخصين فقط من فريق الاغتيال الذي جاء إلى إسطنبول والمكون من 15 شخصا، يخضعون للمحاكمة، وهما الموظف بالقنصلية السعودية مفلح المصلح والنائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري”.

ولفتت الصحف إلى أن أجهزة الأمن التركي كشفت عن تحركات للعتيبي بين مبنى القنصلية ومنزله، خلال عملية قتل خاشقجي، وورد هذا الأمر في تقرير الأمم المتحدة الذي أكد أيضا أن “السعودية لم تحاكم كلا من المشاركين في فريق الاغتيال نايف العريفي وعبد العزيز الهواسي وخالد الطيبي ومشعل البستاني وغالب الحربي وبدر العتيبي”.

وكانت كالامارد أكدت عقب نشر تقريرها، أن “مقتل خاشقجي أكثر من جريمة دولية، وانتهكت فيها جملة من القوانين الدولية”، موضحة أن “الجريمة ألحقت أضرارا كبيرة بالعلاقات الدولية، ولهذا فإن من الضروري على مجلس الأمن الدولي أن يأخذها على محمل الجد”.

ومن المقرر أن تقدم كالامارد تقريرها في 26 حزيران/ يونيو الجاري إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، خلال الجلسة الـ41، المزمع انطلاق أعمالها الأسبوع الجاري.