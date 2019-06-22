الخارجية الإيرانية..تحذر أمريكا من الاعتداء على سيادتها”

الخليج 365:

حذرت وزارة الخارجية الإيرانية السبت، الولايات المتحدة من الاعتداء على سيادتها، نتيجة التوترات الحاصلة بين البلدين، والتي كان آخرها إسقاط طهران لطائرة مسيرة أمريكية قالت إنها دخلت مجالها الجوي.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي على أن “إيران لن تسمح بالاعتداء على سيادتها، بغض النظر عن أي قرار أمريكي”، مشيرا إلى “مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إسقاط طائرة تجسس أمريكية من قبل الحرس الثوري”، بحسب ما نقلته وكالة “تسنيم” الإيرانية.

وأضاف موسوي أنه “بغض النظر عن أي قرار تتخذه أمريكا، فإننا لن نسمح بالاعتداء على سيادة الجهورية الإسلامية”، معربا عن استعداد بلاده “لمواجهة أي تهديد لسيادتها”.

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وتابع: “قراراتنا ليست مرتبطة بقرارات أمريكا، وسنواجه الاعتداء سواء كان تهديدا أم لا”، بحسب تعبير المتحدث الإيراني.

وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن منذ الخميس، عندما دمر صاروخ إيراني طائرة استطلاع أمريكية من طراز غلوبال هوك، وقالت طهران إن إسقاط الطائرة المسيرة تم داخل أراضيها في حين قالت واشنطن إنه وقع في المجال الجوي الدولي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إنه “تراجع عن ضربة عسكرية ردا على إسقاط إيران للطائرة الأمريكية المسيرة، وذلك لأنها ربما كانت ستسفر عن مقتل 150 شخصا”، ملمحا إلى أنه “مستعد لإجراء محادثات مع طهران”.