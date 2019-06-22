براءة رئيس "باركليز" السابق من قضية "صفقة قطر" وإعادة آخرين للمحاكمة

برأت المحكمة الجنائية بالمملكة المتحدة، الرئيس التنفيذي السابق لبنك «باركليز» جون فارلي، من الاتهامات الموجهة إليه بشأن عقد صفقة مع قطر في ذروة الأزمة المالية للبنك في عام 2008.

وذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية، أن محكمة الاستئناف أيدت قرارًا أصدرته محكمة أدنى لإسقاط التهم الموجهة إلى «فارلي»، الذي اتُهم بإخفاء المدفوعات التي تم دفعها إلى قطر، مشيرة إلى أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم بعدم وجود أدلة كافية.

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة البريطانية، قضت المحكمة بأن المتهمين المتبقين، وجميع كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في «باركليز»، سيتم إعادتهم للمحاكمة في موعد لم يتم تحديده بعد، وهم: «روجر جنكينز» مدير الخدمات المصرفية الاستثمارية السابق، و«توماس كالاريس» الرئيس السابق لقسم إدارة الثروات، و«ريتشارد بوث» الرئيس السابق للمؤسسات المالية الأوروبية في البنك.

وشغل «فارلي» البالغ من العمر 63 عامًا، منصب الرئيس التنفيذي للبنك البريطاني في الفترة من عام 2004 إلى عام 2011، وكان المدير المصرفي الوحيد في المملكة المتحدة الذي يواجه محاكمة جنائية بسبب أفعاله خلال الأزمة المالية الأخيرة للبنك.

وقال اللورد «جريس جروس» في محكمة الاستئناف: «بعد طلب قدمه «فارلي» في ختام قضية الإدعاء، قضى قاضي المحاكمة، بأن الأدلة المقدمة ضده غير كافية لاستئناف القضية، وتم رفض الاستئناف، وبناءً على ذلك، تمت تبرئة «فارلي» في كلتا الحالتين».

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وأوضحت «الجارديان» أن الحكم يمثل نهاية معركة قانونية مطولة لـ«فارلي»، الذي واجه المحاكمة بعد أكثر من عقد من إبرام الصفقة مع قطر.

واتهم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطير بالمملكة، «فارلي» وزملاؤه الثلاثة السابقين، بإخفاء مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني كمدفوعات سرية إلى قطر من أجل تأمين الحصول على 11 مليار جنيه إسترليني خلال الأزمة المالية في عام 2008، الأمر الذي ساعد بنك «باركليز» في تجنب خطة الإنقاذ الحكومي.

وذكر ممثلو الإدعاء، أن المديرين التنفيذيين وضعوا اتفاقيتين للخدمات الاستشارية من أجل إخفاء طلب قطر للحصول على خصم أكبر على استثماراتها، بينما تفرض لوائح المملكة المتحدة سقفًا على خصومات المستثمر وتتطلب من جميع المستثمرين تقديم نفس الصفقة.

ووفقًا لما ذكره مدير عام العمليات في البنك، ادعى رؤساء «باركليز» أن البنك كان يدفع مقابل الحصول على خدمات استشاراية من قطر ومقدمة إلى مستثمرين آخرين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، إلا أنهم لم يتوقعوا أبدًا الوفاء بهذه الشروط.

وينفي المتهمون المتبقون في القضية، ارتكابهم أية مخالفات، وتم الإعلان عن التهم الموجهة إلى المسؤولين التنفيذيين الأربعة السابقين في «باركليز» للمرة الأولى في عام 2017، حيث فقد «فارلي» منصبين رئيسيين في مجلس الإدارة بعد فترة وجيزة.