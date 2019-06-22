رونالدو يخطف أهم صفقة من برشلونة

وافق الهولندي ماتياس دي ليخت قائد فريق أياكس أمستردام الهولندي على الانضمام إلى يوفنتوس الإيطالي بعد رفض عرض برشلونة الإسباني لضمه في الميركتو الصيفي. وذكرت صحيفة تيليجراف البريطانية أن ماتياس دي ليخت رفض عرض برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي ووافق على اللعب مع كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

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