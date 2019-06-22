"الحرية والتغيير": هذا هو موقفنا من المبادرة الإثيوبية

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، أن الرأي الغالب حول المبادرة الإثيوبية هو قبولها، مشيرة إلى أنها ستعلن موقفها اليوم السبت.

وقال القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير عمر الدقير إن أغلب القيادات قبلت المبادرة، وإن الإعلان سيكون اليوم للبدء في تنفيذها على الأرض.

وصرح مصدر قيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، بأنهم تسلموا الخميس مبادرة مكتوبة من الوساطة الإثيوبية الأفريقية تتصل بحل الخلاف بشأن المجلس السيادي.

وقال المصدر في تصريحات صحفية، إن المبادرة حملت مقترح منح المدنيين 7 مقاعد في مجلس السيادة ومثلها للمجلس العسكري بجانب شخص ثامن يختاره الطرفان بالتوافق، على أن يكون شخصية محايدة بجانب رئاسة دورية.

وأشار إلى أن المقترح وجد موافقة مبدئية من قبل الحرية والتغيير، التي يفترض أن ترسل ردها للوسيط الإثيوبي يوم السبت.

