المعارضة السودانية تفتح باب التفاوض.. ماذا سيتم؟

في الساعات الماضية، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان،أمس الجمعة،أن الرأي الغالب حول المبادرة الإثيوبية هو قبولها، مشيرة إلى أنها ستعلن موقفها اليوم السبت،فيما شدد اجتماع المتابعة الوزاري للشركاء الإقليميين للسودان، الذي عقد أمس الأول الخميس، في أديس أبابا على الالتزام بمساعدة الاطراف لاستئناف المفاوضات.

و طرح ممثل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي يتولى الوساطة بين قوى إعلان الحرية والتغيير

والمجلس العسكري الانتقالي السوداني، السفير محمود درير، رؤيته لحل الأزمة السودانية وإعادة الأطراف لطاولة التفاوض مجدداً، لتجاوز الخلافات المتعلقة بالانتقال لحكومة مدنية وتوقيع إعلان مبادئ.

واقترحت الوساطة الإثيوبية على الطرفين العودة للتفاوض من النقطة التي توقف عندها، واقترحت مجلسا سياديا باغلبية مدنية، مكونا من 15 عضواً يمثل فيه الطرفان بالتساوي، ويتوافقان على شخصية مدنية مستقلة تضاف إلى المجلس، ورئاسة دورية.

وقال القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير عمر الدقير إن أغلب القيادات قبلت المبادرة، وإن الإعلان سيكون اليوم السبت للبدء في تنفيذها على الأرض.وأضاف الدقير ،أن المجلس السيادي سيتكون من 15 عضوا مناصفة مع المجلس العسكري (7+7)

و توقعت مصادر بقوى الحراك السوداني؛ أن يوقع المجلس العسكري الإنتقالي وقوى الحرية والتغيير؛ اليوم السبت على اتفاق اعلان المبادئ الذي تقدمت به الوساطة الاثيوبية؛ لتجاوز الخلافات حول تقاسم المجلس السيادي.

ويجري الوسيط الافريقي اليوم السبت لقاءات مع الاطراف السودانية لمعرفة رؤيتها حول الاتفاق، وقال عضو وفد التفاوض لقوى التغيير؛ الطيب العباس؛ أن نائب الرئيس الأثيوبي؛ دفع بإعلان مبادئ عامة لعودة الطرفين الى طاولة المفاوضات.

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وأضاف في حديث لــ"اخبار الخليج 365" "ناقشنا اعلان المبادئ ولايوجد خلاف حوله؛ وتابع: الاتفاق خطوة ايجابية تدفع بالعملية السياسية الى الامام.

وكان وفد من قوى الحرية والتغيير بدعوة من مصر سلم وزراء خارجية الدول الافريقية في الاجتماع الذي عقد باديس ابابا الاسبوع المنصرم استحقاقات ومطالب استئناف التفاوض مع المجلس العسكري.

فبوادر الانفراج السياسي بين "قوى الحرية والتغيير" والمجلس الانتقالي العسكري، التي بدأت تلوح في الأفق، سرعان ما انعكست في شكل خلاف داخلي بين قوى المعارضة السودانية.

الانفراج يأتي بالتزامن مع إعلان "قوى الحرية والتغيير" نيتها إبلاغ الوسيط الإثيوبي قبول المبادرة الإفريقية، بحسب تصريح لرئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير.

وذكر الدقير، في مقابلة مع قناة "الحدث"، أن المبادرة الإفريقية الإثيوبية عرضت تشكيل مجلس سيادي يكون فيه نصيب "قوى الحرية والتغيير" 7 أشخاص، ومثله للمجلس العسكري، بجانب شخص ثامن يتم اختياره بالتوافق، على أن يكون شخصية محايدة بجانب رئاسة دورية للمجلس.

"قوى التغيير" أكدت أن المبادرة الإفريقية تؤكد على إلزامية التفاهمات السابقة مع المجلس العسكري، والالتزام بالشراكة الوطنية وعدم إقصاء أحد من القوى السياسية في البلاد.