مليار دولار خسائر السودان من قطع الانترنت

قالت تقارير صحافية ان خسائر السودان من قطع خدمة الانترنت تجاوزت مليار دولار؛ مايعادل 25% من الميزانية العامة.

وتسبب حظر الانترنت منذ الثالث من يونيو الجاري؛ عقب فض السلطات السودانية الاعتصام بالقرب من قيادة الجيش بالخرطوم؛ في خسائر كبيرة للاقتصاد السوداني وحرم الشركات التجارية الكبرى من تسيير اعمالها.

وقالت صحيفة (واشنطن بوست) اليوم السبت أن قطع خدمة الانترنت جعل الحياة صعبة على المحتجين؛ وادى الى تناقص الاحتجاجات.

واضافت "عندما تغلق الدول الإنترنت ، فإنها تغلق جزءًا متزايدًا من الاقتصاد". وإنه بالتأكيد يخلق مشكلة للشركات الصغيرة ، بحيث يمكن أن يغذي بالتأكيد الاستياء السياسي