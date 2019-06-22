الإمارات.. توقعات بساعات من الطقس المتقلب والأمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، السبت، هطول أمطار متفرقة على الدولة نتيجة تكون سحب ركامية، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأضاف المركز أن سحبا ركامية ستتكون اليوم يصاحبها هطول أمطار ورياح نشطة تصل سرعتها إلى 45 كلم في ساعة مثيرة للغبار والأتربة، وذلك اعتبارا من الساعة الواحدة ظهرا وحتى السابعة مساء بالتوقيت المحلي.

وأوضح أن هذه الحالة الجوية قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر أحيانا على بعض المناطق الشمالية والشرقية تمتد إلى بعض المناطق الداخلية في دولة الإمارات.

وأرجع المركز، حالة التقلبات الجوية المتمثلة في سقوط أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بانخفاض كبير في درجات الحرارة، التي تشهدها بعض إمارات الدولة، إلى التقاء كتلتي رياح إحداهما باردة وقادمة من البحر، والأخرى ساخنة قادمة من اليابسة.

وأشار إلى أن ذلك يؤدي إلى تكوّن المزيد من السحب الركامية التي سرعان ما تحولت إلى أمطار، وفق ما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم".