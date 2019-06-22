دي ليخت يختار وجهته.. وإعلان الصفقة "قريب"

حدد المدافع الهولندي الشاب ماتيس دي ليخت وجهته المقبلة هذا الصيف، وفقا لأنباء مفاجئة من إيطاليا وهولندا، أكدت أن انتقاله أصبح مسألة أيام قليلة.

وأصبح دي ليخت حديث عالم كرة القدم، بعد تألقه اللافت مع ناديه أياكس أمستردام، وإظهاره نضجا كرويا غير مسبوقا، بالرغم من أن عمره لم يتجاوز 19 عاما.

وبعد أن ربطته الأخبار بمانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جرمان الفرنسي، أكد الصحفي الإيطالي المخضرم جيانلوكا دي مارتزيو أن دي ليخت اختار الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي.

وبعد إعلان دي مارتزيو، جاءت صحيفة "دي تيليغراف" الهولندية لتؤكد تلك الأنباء السبت، وتؤكد استعداد يوفنتوس بطل إيطاليا لرصد 70 مليون يورو لضم قلب الدفاع الهولندي الدولي الشاب.

وقالت الأنباء إن يوفنتوس سيعرض على دي ليخت راتبا يتراوح بين 15 و20 مليون يورو سنويا، مما سيجعله ثانيا في قائمة الأعلى دخلا "بالسيريا آ"، بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يتقاضى 30 مليون يورو سنويا.

ويأتي خبر اقتراب دي ليخت من يوفنتوس بعد 10 أيام من لقطة حديثه مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد نهاية لقاء البرتغال وهولندا بنهائي دوري الأمم الأوروبية.

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وقال مدافع فريق أياكس الهولندي بعد المباراة في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "طلب مني رونالدو أن أذهب إلى يوفنتوس، تفاجأت بهذا الطلب ولذلك ضحكت، لم أفهمه في البداية".

وأشارت "دي تيليغراف" ان وكيل أعمال اللاعب مينو رايولا يتمتع بعلاقات "مميزة" مع ادارة يوفنتوس، مما قد يسرع في عملية انتقاله "للسيدة العجوز".

وعبر دي ليخت عن رغبته بلعب دور أساسي مع الفريق الذي سيحمل ألوانه في المستقبل، وهو قد يجد مثلا منافسة كبيرة في برشلونة الذي يضم جيرار بيكيه والفرنسيين كليمان لانغليه وصامويل أومتيتي في مركز قلب الدفاع.

ووصف مدرب منتخب هولندا رونالد كومان نضج دي ليخت بقوله على هامش نهائي دوري الأمم الذي أحرزت البرتغال لقبه على حساب هولندا "أكبر مزاياه انه لا يزال بعمر التاسعة عشرة ويملك خبرة لاعب بعمر الخامسة والعشرين".